أولمبيك ليون - بشيكتاش.. اجتياح جماهيري للملعب
لا يبدو أنّ مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي مع ضيفه بشيكتاش التركي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، ستستهل في موعدها، نظراً لاجتياح جماهيري للملعب، لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.
وتشير الأخبار القادمة من "بارك أويل" أنّ جماهير بشيكتاش قامت برمي الألعاب النارية على المدرج الجنوبي لجماهير ليون (خلف المرمى) وهو ما أدّى لحالة من الهلع والإضطراب.
جدير بالذكر، أنّه كان المتوقّع أن تسبق هذه المباراة حالة من التوتر نظراً لطبيعة الجماهير التركية التي تعرف بأنها "صعبة المراس".