أولمبيك ليون - بشيكتاش.. اجتياح جماهيري للملعب

وتشير الأخبار القادمة من "بارك أويل" أنّ جماهير بشيكتاش قامت برمي الألعاب النارية على المدرج الجنوبي لجماهير ليون (خلف المرمى) وهو ما أدّى لحالة من الهلع والإضطراب.

جدير بالذكر، أنّه كان المتوقّع أن تسبق هذه المباراة حالة من التوتر نظراً لطبيعة الجماهير التركية التي تعرف بأنها "صعبة المراس".