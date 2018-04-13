وبلغت الفرق الأربعة المتأهلة وهي أرسنال الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأولمبيك مرسيليا الفرنسي وسالزبورغ النمساوي الدور نصف النهائي عقب فوزها في مجموع مباراتي ربع النهائي توالياً على حساب كل من سسكا موسكو الروسي (6-3) وسبورتينغ لشبونة البرتغالي (2-1) ولايبزيغ الألماني (5-3) ولاتسيو الإيطالي (6-5).

جدير بالذكر، أنّ ملعب "بارك أويل" معقل أولمبيك ليون الفرنسي سيكون مسرحاً لنهائي المسابقة هذا العام في 16 آيار/مايو المقبل.

نتائج القرعة:

أولمبيك مرسيليا الفرنسي - سالزبورغ النمساوي

أرسنال الإنكليزي - أتلتيكو مدريد الإسباني

ردود الأفعال بعد سحب القرعة:

ديفيد مايلز .. ممثل نادي أرسنال الإنكليزي

كليمنتي فيافيردي .. المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد الإسباني

أندوني ثوبيثاريتا .. المدير الرياضي لأولمبيك مرسيليا الفرنسي

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