على ملعب "جوزيه ألفالادي" بلشبونة، تمكن "المدفعجية" من خطف انتصارهم الثالث توالياً في المجموعة وجاء بفضل هدف مهاجمهم داني ويلبيك (78).

وأجرى إيمري 6 تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة للفريق ضد ليستر سيتي الاثنين الماضي في الدوري المحلي، وكان أبرز العائدين للعب في مركز أساسي، الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، الأرميني هنريك مخيتاريان والويلزي أرون رامسي.

بهذا الانتصار خارج الديار، اعتلى أرسنال صدارة المجموعة الخامسة منفرداً برصيد 9 نقاط تاركاً رصيد وصيفه سبورتينغ لشبونة متجمداً عند 6 نقاط، في حين ارتقى فورسكلا إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أرض كاراباخ متذيل المجموعة بنتيجة (1-0).

هذا الفوز هو الحادي عشر توالياً لأرسنال في مختلف المسابقات علماً بأنّ مدربه الإسباني أوناي إيمري يملك سجلاً ناصعاً في الدور الأول من الدوري الأوروبي حيث خاض 21 مباراة حتى الآن ففاز في 12 وتعادل في 8 ولم يخسر سوى واحدة وقاد فريقه السابق إشبيلية إلى الفوز بها ثلاث مرات توالياً 2014 و2015 و2016.

المجموعة الثالثة

قفز زينيت سان بطرسبرغ الروسي إلى قمة المجموعة بفوزه على ضيفه بوردو الفرنسي (2-1). وقع هدفي صاحب الأرض المهاجم الدولي أرتيم دزيوبا (40) ودالير كوزياييف (85)، في حين سجل الضيوف هدفهم الوحيد عبر جيمي بريان (26)، علماً بأنّ دزيوبا كان قد أهدر ركلة جزاء (53).

من جانبه، خطف سلافيا براغ التشيكي فوزاً ثميناً من أرض كوبنهاغن الدنماركي بفضل هدف يتيم سجّله يان ماتوسيك (46).

ويتصدر حالياً زينيت المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط متقدماً بفارق نقطة عن سلافيا براغ الثاني، في حين تراجع كوبنهاغن ثالثاً برصيد 4 نقاط وبقي بوردو صاحب المردود المحير في هذه المسابقة في ذيل الترتيب برصيد خال.

المجموعة الرابعة

استغل دينامو زغرب الكرواتي عثرة فنربهتشه التركي وعمّق الفارق في الصدارة عقب الفوز على أرض سبارتاك ترنافا (2-1). بادر أهل الدار بالتهديف بواسطة علي الغرباني (32)، قبل أن يعود الضيوف بقوة بفضل هدفي ماريو غافرانوفيتش (64) وميسلاف أورسيتش (77).

في المباراة الأخرى، فرض أندرلخت البلجيكي التعادل على ضيفه فنربهتشه التركي بهدفين في كل جهة. وقع هدفي صاحب الأرض زكريا بقالي من ثنائية (35 و50)، وردّ الضيوف بهدفي ميكايل فراي (53) وحسن علي كالديريم (57).

ويتزعم دينامو زغرب المجموعة برصيد 9 نقاط يليه فنربهتشه بـ 4 نقاط وسبارتاك ترنافا ثالثاً بـ 3 نقاط ويتذيل أندرلخت المجموعة بنقطة.