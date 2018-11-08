بهذا التعادل، بلغ أرسنال نقطته العاشرة في ريادة المجموعة الخامسة يليه وصيفه سبورتينغ لشبونة برصيد 7 نقاط ثم فورسكلا ثالثاً بـ 3 نقاط والذي خسر أمام مضيفه ومتذيل الترتيب كاراباغ (1-0).

أبرز أحداث اللقاء

أبرز فرصة في اللقاء كانت في الدقيقة 46: أوباميانغ يقترب من افتتاح النتيجة وتسديدته من داخل المنطقة تلامس القائم.

لم يشهد الشوط الأول أية فرص خطيرة أو جديرة بالذكر، غير أنّ الحادثة الوحيدة التي لفتت الانتباه الإصابة الخطيرة لداني ويلبيك في الدقيقة 26 والتي أجبرته على مغادرة المباراة ليتمّ تعويضه بزميله الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

المجموعة السادسة

في قمة المجموعة على ملعب "بينيتو فيامارين"، انتهت مواجهة ريال بيتيس الإسباني بضيفه ميلان الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لجيوفاني لو سيلسو (12) مقابل هدف لسوسو (62).

بينما نجح أولمبياكوس اليوناني في تشديد الخناق على ميلان بعد سحقه لضيفه اف 91 دوديلانج بنتيجة (5-1). وقع خماسية أصحاب الأرض كل من فاسيليوس توروسيديس (6) وكونستانتينوس فورتونيس (15 و36) ولازاروس كريستودولوبولوس (26) والمصري أحمد حسن كوكا (70)، في حين سجل الضيوف هدفهم الوحيد عبر دانيل سيناني (69).

واشتد وضع المنافسة في المجموعة، حيث ما يزال ريال بيتيس متصدراً بـ 8 نقاط يليه ميلان بـ 7 نقاط وهو ذات رصيد أولمبياكوس الثالث في حين خرج دوديلانج من المسابقة برصيد خال من أية نقطة.

المجموعة الرابعة

واصل دينامو زغرب الكرواتي، الضامن لتأهله، تحليقة في صدارة المجموعة الرابعة بفوز جديد جاء على حساب سبارتاك ترنافا (3-1). سجل أهداف دينامو عامر غوجاك (22) وأندري كادليك (36 بالخطأ في مرمى فريقه) وميسلاف أورسيتش (80)، في حين وقع هدف الضيوف الوحيد فاكتانغ تشانتوريشفيلي (63).

في المباراة الثانية، عزّز فنربهتشه التركي حظوظه في العبور إلى الدور المقبل بتحقيقه فوزاً ثميناً على حساب ضيفه أندرلخت البلجيكي بثنائية نظيفة حملت توقيع ماتيو فالبوينا (71) وميكايل فراي (74).

بهذه النتائج، حلّق دينامو زغرب في الريادة برصيد 12 نقطة يليه وصيفه فنربهتشه بـ 7 نقاط ثم سبارتاك ترنافا بـ 3 نقاط وأندرلخت رابعاً بنقطة يتيمة.