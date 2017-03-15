يويفا يحدد نظام توزيع تذاكر نهائي الدوري الأوروبي

وقال الاتحاد القاري في بيان اليوم إن 48 ألف تذكرة ستطرح للبيع للمباراة التي ستقام على ملعب فريندز أرينا في 24 أيار / مايو المقبل بواقع عشرة آلاف لكل فريق. وستباع 17 ألف تذكرة للجماهير حول العالم عبر موقع الاتحاد على الإنترنت.

وستذهب التذاكر المتبقية، التي تبلغ 11 ألفا أو ما يقل قليلاً عن ربع العدد الإجمالي للتذاكر، "للجنة المحلية المنظمة للمباراة والاتحادات المحلية والشركاء التجاريين والمحطات الناقلة وشركات العلاقات العامة التي تروج للقاء."

وقال الاتحاد القاري للعبة إن سعر التذاكر سيتراوح بين 45 و150 يورو (48 إلى 159 دولاراً).

وتعرض الاتحاد للانتقادات العام الماضي بإقامته للنهائي بين ليفربول وإشبيلية في ملعب جاكوب بارك في بازل بسويسرا والذي يسع إلى 35 ألف متفرج فقط.، إذ تم توزيع التذاكر بواقع تسعة لاف لكل فريق ومثلها للجماهير بشكل عام وباقي التذاكر وعددها ثمانية لاف للمسؤولين والرعاة وشركات العلاقات العامة.