يونايتد وشالكه مرشحان لبلوغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي

ويلعب مانشستر يونايتد الأربعاء في ضيافة سانت اتيان الفرنسي، فيما يستضيف شالكه على ملعبه باوك سالونيكي اليوناني في إياب الدور الثاني.

وكان مانشستر فاز ذهاباً على ملعبه اولدترافورد بثلاثية نظيفة لمهاجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، فيما تغلب شالكه على باوك في عقر داره بالنتيجة ذاتها.

ويخوض مانشستر اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الكبير في الذهاب وتغلبه على بلاكبيرن روفرز 2-1 (سجل ابراهيموفيتش هدف الفوز) السبت وبلوغه ربع نهائي مسابقة كأس إنكلترا، رغم التغييرات السبعة التي أدخلها مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو على التشكيلة الأساسية.

وسيريح الفوز الكبير في الذهاب مورينيو في اختيار تشكيلته للمواجهة مع سانت اتيان وادخار جهود بعض لاعبيه للقاء الحاسم في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة حيث سيقابل ساوثمبتون الأحد، خصوصاً أن مهمة الفريق الفرنسي تبدو شبه مستحيلة في التعويض.

ويقاتل مانشستر يونايتد على عدة جبهات، وهذا الأمر رغم محاسنه، يقلق مورينيو لأن فريقه سيخوض هذا الموسم 65 مباراة إذا ما بلغ نهائي الكأس المحلية والدوري الأوروبي.

من جانبه، لم يقدم سانت اتيان البرهان على إرادة التعويض بسقوطه الأحد أمام مونبلييه في الدوري المحلي 1-2، فبقي خامساً برصيد 39 نقطة متخلفاً بفارق 4 نقاط عن ليون، ولحق به مرسيليا وبوردو بنفس الرصيد.

ويتمتع شالكه بفرصة كبيرة على ملعبه لتجديد فوزه على باوك ومواصلة مشواره في المسابقة الأوروبية وإنقاذ موسمه حيث يحتل المركز العاشر في الدوري. وتنتظره مهمة صعبة في ربع نهائي الكأس قد تكون نهاية مشواره فيها أيضاً عندما يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ بطل المسابقة في الموسمين الماضيين في الأول من آذار/مارس.

ويستضيف فنربهتشة التركي غداً أيضاً كراسنودار الروسي ويحدوه أمل بتحويل خسارته ذهاباً صفر-1 إلى فوز وتأهل.

يذكر أن المباريات الأخرى في المسابقة ستقام بعد غد الخميس كالعادة، مع العلم بأن الاتحاد الأوروبي للعبة كان اعتمد دائماً يومي الثلاثاء والأربعاء لمواجهات دوري الأبطال والخميس للدوري الأوروبي.