يوروبا ليغ - يونايتد يسعى لتفادي مفاجآت روستوف

واعتاد يونايتد المشاركة في مسابقة النخبة منذ مطلع الألفية الثالثة، لكن حلوله خامساً الموسم الماضي تساوياً مع جاره اللدود سيتي، نقله إلى المسابقة الرديفة.

وفي حال تتويجه، سينضم يونايتد إلى مجموعة من الأندية أحرزت البطولات الأوروبية الثلاث وهي دوري الأبطال ويوروبا ليغ وكأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت بعد 1999). وحقق هذا الانجاز مواطنه تشيلسي، ويوفنتوس الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وتوج يونايتد بدوري الأبطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، لكنه لم يحرز الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقاً).

يحتل "الشياطين الحمر" المركز السادس راهناً في الدوري المحلي، ويتنافس لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو راهناً بشراسة مع ليفربول وأرسنال على المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وأقر مورينيو بأن يوروبا ليغ ستكون أولوية بالنسبة إليه في حال بلوغ ربع النهائي، قائلاً "يوروبا ليغ صعبة جداً، وإذا فزنا على روستوف وبلغنا ربع النهائي، علينا التفكير بها جيداً، لأننا لا نزال راهناً في دور الـ16. لكن عندما تبلغ ربع النهائي تبدأ بتنشق رائحة النهائي".

أضاف "في مرحلة معينة من الموسم، يجب أن أقوم بتحليل الفريق واللاعبين وظروف الجميع كي اتخذ الخيارات. يجب أن اتخذ القرارات لكنني سأتشاركها مع مالكي النادي وإدارتي".

لكن في ظل غياب قائده المخضرم واين روني وبحث الفريق عن الثقة، ستكون رحلة يونايتد الذي تخطى سانت إتيان الفرنسي في الدور السابق، محفوفة بالمخاطر إلى أرض روستوف الذي أقصى سبارتا براغ التشيكي من الدور السابق.

ويغيب عن يونايتد أيضاً ظهيره الأيسر لوك شو، والمدافع الإيفواري إريك بايلي الموقوف، لكنه سيستفيد من عودة صانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان بعد تعافيه من إصابة في عضلة ساقه.

وغاب مخيتاريان عن نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية التي انتهت بفوز فريقه على ساوثهامبتون 3-2 وعن لقاء بورنموث الأخير في الدوري المحلي (1-1).

وصحيح أن مورينيو الذي كانت كأس الرابطة باكورة ألقابه مع يونايتد، لم يخسر في روسيا مع أنديته السابقة (تشيلسي وإنتر وميلان وريال مدريد)، إلا أنه لم يكن سعيداً لوقوعه مع فريق روسي بعيد جغرافيا وخوض مباراة على ملعب يعج بالمطبات.

وأبدى مورينيو انزعاجه من نتيجة القرعة "السيئة من كل النواحي. هي بعيدة وصعبة. بعيدة وتأتي في فترة صعبة لنا. هي صعبة، لأنه فريق صعب جداً، وقد حققوا مشواراً طيباً في دوري الأبطال".

وتابع أن روستوف "فريق قوي بدنياً، لكننا سنكون جاهزين لمواجهتهم".

وحل روستوف وصيف الدوري الروسي في الموسم الماضي، ثالثاً في مجموعته في دوري الأبطال خلف أتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ، وحصد خمس نقاط منها ثلاث بفوزه على بايرن 3-2.

ويفتقد لاعبو مورينيو الثقة، خصوصاً بعد إعلان الاتحاد الإنكليزي الثلاثاء إيقاف مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثلاث مباريات بسبب سوء سلوكه خلال اللقاء مع بورنموث.

وسيغيب إبراهيموفيتش (35 عاماً) عن ربع نهائي كأس إنكلترا أمام المضيف تشيلسي متصدر ترتيب الدوري الاثنين، إضافة إلى مباراتين في الدوري المحلي أمام ميدلزبره ووست بروميتش ألبيون.

وقال مورينيو: "نحن بحاجة لتسجيل الأهداف. باقي الأندية تسجل من فرص أقل. أمام ساوثهامبتون سجلنا 3 أهداف من 5 فرص، لكن ضد بورنموث سجلنا مرة من أصل 10 فرص".

من جهته، رأى لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا انها ستكون رحلة متطلبة من كل النواحي لان "الفريق الروسي قوي على أرضه، فقد فازوا هذا الموسم على بايرن ميونيخ وأياكس على سبيل المثال".

ولا يقتصر الحذر على لاعبي يونايتد، إذ حذر النادي مشجعيه المسافرين إلى روستوف من ارتداء ألوانه أو التنقل بمفردهم في المدينة التي ستستضيف مباريات في كأس العالم 2018، وذلك في أعقاب أعمال الشغب بين المشجعين الإنكليز والروس على هامش كأس أوروبا 2016 التي أقيمت الصيف الماضي في فرنسا.

واستعد روستوف لهذه المباراة بفوزه محلياً على تومسك 6-صفر الجمعة، وذلك في مباراته الأولى بعد انتهاء العطلة الشتوية.

لكن مدربه المولدافي إيفان دانيليانتس توقع مساراً مختلفاً ضد مانشستر الذي اعتبره "فريقاً ممتازاً، ومواجهتهم ستكون امتحاناً مشرفاً وممتعاً".

موقعة ليون وروما

وتبرز مواجهة ليون رابع الدوري الفرنسي الذي وضع رئيسه جان ميشال أولاس هدفاً نهائياً يتمثل بإحراز اللقب، مع روما ثاني الدوري الإيطالي.

وتأهل ليون إلى هذا الدور بسهولة على حساب ألكمار الهولندي 11-2 بمجموع المباراتين، فيما تخطى روما فياريال الإسباني.

ولا يشكل روما ذكرى طيبة بالنسبة إلى ليون.

فبعد التعادل سلباً إيطاليا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2006-2007، تلقت شباكه هدفين نظيفين إياباً في فرنسا.

ويختبر روما فترة سيئة إذ خسر أمام لاتسيو صفر-2 في الكأس ثم نابولي 1-2 في الدوري.

من جهته، عول ليون أخيراً على الثنائي الهجومي ألكسندر لاكازيت ونبيل فقير اللذين ساهما في تسجيل 11 هدفاً و5 تمريرات حاسمة الشهر الماضي.

ويشهد هذا الدور مواجهتين محليتين بين غنت وغنك البلجيكيين، وشالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ الألمانيين. وهي المرة الثانية فقط في تاريخ البطولات الأوروبية يلتقي فريقان من بلجيكا، بعد فوز ميشلين على أندرلخت 3-صفر في الدور الثاني من كأس الكؤوس 1989.

وبعد إقصائه أتلتيك بلباو الإسباني القوي، يستقبل أبويل نيقوسيا القبرصي أندرلخت البلجيكي.

وفي باقي المباريات، يلعب سلتا فيغو الإسباني مع كراسنودار الروسي، وأولمبياكوس اليوناني مع بشيكتاش التركي، وكوبنهاغن الدنماركي مع أياكس أمستردام الهولندي.

وتقام مباريات الإياب في 16 آذار/مارس.

وكان إشبيلية الإسباني أحرز لقب السنوات الثلاث الأخيرة.