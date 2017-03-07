يوروبا ليغ: غياب روني وشو عن مانشستر يونايتد لمواجهة روستوف

وكان روني وشو شاركا أساسيين ضد بورنموث السبت واستبدلا منتصف الشوط الثاني.

ويغيب المدافع الإيفواري اريك بيلي عن اللقاء بداعي الإيقاف.



في المقابل يعود صانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان بعد تعافيه من الإصابة.



وغاب مخيتاريان عن نهائي كأس رابطة الأندية الانكليزية التي انتهت بفوز فريقه على ساوثمبتون 3-2 وعن اللقاء ضد بورنموث.



ويعتبر مانشستر يونايتد الذي عجز عن التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من أبرز المرشحين لإحراز لقب الدوري الاوروبي، علماً أنّ الفائز بها يشارك مباشرة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي، بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.