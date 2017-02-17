هذا ما قاله "إيبرا" بعد الـ"هاتريك"!

أبدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سعادته بالثلاثية (هاتريك) التي قاد بها مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى الفوز على ضيفه سانت إتيان الفرنسي 3-صفر مساء الخميس في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، لكنه أشار إلى أن فريقه يمكنه تقديم الأفضل.

وأبدى إبراهيموفيتش، الذي يخوض أول موسم له مع مانشستر يونايتد، تمسكه بأمل التتويج بألقاب البطولات الأربع التي يتنافس بها الفريق.

وكانت الثلاثية هي الأولى لإبراهيموفيتش (35 عاماً) بقميص مانشستر يونايتد بينما كانت السابعة عشر في مسيرته، والثالثة له في شباك سانت إتيان، حيث سجل ثلاثيتين سابقتين في شباكه، ويتطلع إلى مواصلة الانتصارات في الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس رابطة المحترفين الإنكليزية.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات عقب المباراة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية: "صنعنا فرص جيدة. كان من المهم أن نحقق فوزاً مقنعاً على ملعبنا ونكرر ذلك في مباراة الإياب. كانت مباراة جيدة لكنني أعتقد أننا يمكننا تقديم الأفضل".

وأضاف: "نحن نحقق الفوز بالفعل، ولكن كل شيء قد يتغير سريعاً. ولذلك علينا مواصلة الانتصارات".

وعن المنافسة على مختلف الألقاب هذا الموسم، قال إبراهيموفيتش: "مازلنا نتنافس في أربع بطولات. وقد فزنا بالفعل بدرع اتحاد كرة القدم. وإن لم نتوج بالدوري الممتاز، يمكننا أن نتوج بألقاب أخرى. وهذا سيكون جيدا".