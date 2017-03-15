مورينيو يتسبب في غلق ملعب روستوف الروسي

وتعادل يونايتد 1-1 على ملعب الفريق الروسي يوم الخميس الماضي في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي عقب قرار الاتحاد القاري بصلاحية الملعب لاستضافة المباريات.

وقالت رابطة الدوري الروسي اليوم الأربعاء "سيستمر حظر الملعب لحين إصلاح أوجه القصور التي تم تحديدها وحتى يتماشى مع المتطلبات التي تقتضيها اللوائح".

ووجه مورينيو انتقادات حادة للملعب ولم يكن راضياً عن أرضيته الصلبة وغير المكتملة.

وقال مورينيو قبل التعادل "من الصعب تصديق أن هذا الملعب يمكن أن يستضيف مباراة لو فرضنا أنه يمكن أن نطلق عليه ملعباً".

وأضاف "تواصلت مع مسؤول من الاتحاد الأوروبي فور رؤية الملعب وعندما أخبرتهم بمخاوفي أبلغني بأن اللاعبين مؤمن عليهم وإذا حدث لهم مكروه فلن تكون هناك أي مشكلة".

وقالت الرابطة الروسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن لجنة تفتيش ستزور ملعب روستوف يوم 24 من الشهر الحالي وقبل المباراة المقبلة على ملعبه أمام كراسنودار.

وسيلتقي يونايتد مع روستوف في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي على ملعب "أولد ترافورد" الخميس.

ومنعت الرابطة أيضاً ملعب روبن كازان من استضافة مباريات.