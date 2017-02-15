مورينيو شاهد سانت إتيان بدلاً من قمة دوري الأبطال

تفرغ البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي الثلاثاء لمتابعة مباراة لخصمه في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" سانت إتيان الفرنسي، بدلا من مشاهدة قمة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

ورد مورينيو الأربعاء على سؤال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة يونايتد وضيفه سانت إتيان الخميس، حول رأيه بمباراة سان جرمان وبرشلونة التي انتهت بفوز ساحق للأول 4-صفر، قائلاً: "لم اشاهدها، شاهدت (مباراة) سانت اتيان-لوريان".

وحقق سانت إتيان فوزاً كبيراً الأحد على لوريان 4-صفر في الدوري الفرنسي.