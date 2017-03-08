مورينيو سيفكر جدياً في اللقب إذا تجاوز روستوف

يحتل يونايتد - الذي يخوض لقاء الذهاب في روسيا بعد غد الخميس - المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكنه فاز بالفعل بكأس رابطة الأندية ليضمن التأهل للدوري الأوروبي الموسم القادم.

ويمنح الفوز بالدوري الأوروبي أيضاً فرصة اللعب في دوري الأبطال لكنّ مورينيو قال إنّ الأولوية بالنسبة ليونايتد هو إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن في الدوري.

وأبلغ المدرب البرتغالي وسائل إعلام بريطانية: "بطولة الدوري الأوروبي في غاية الصعوبة لكنها هدف بالنسبة لنا. إذا هزمنا روستوف ووجدنا أنفسنا في دور الثمانية.. لذا سيكون علينا التفكير بجدية في الدوري الأوروبي".

وأضاف: "في دور الثمانية.. تتنشق رائحة النهائي ثم في فترة معينة من الموسم يجب أن أحلل الفريق واللاعبين وظروف الجميع وإذا كان علي الاختيار فيجب أن أفعل... لكنّ ليس الآن".

ويحل يونايتد ضيفاً على تشيلسي متصدر الدوري الممتاز في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنكليزي الإثنين القادم.

ويتأخر فريق مورينيو بفارق 17 نقطة عن تشيلسي وبسبع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني في الدوري لكنه خاض مباراة أقل من الفريقين. ويحتل ليفربول المركز الرابع حالياً ولعب مباراة أكثر أيضاً من يونايتد.

وقال مورينيو: "المركز الثاني صعب جداً لكنه ممكن جداً. المركز الأول مستحيل. المركز الثاني ممكن لكن يجب أن نقاتل من أجله".