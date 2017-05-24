مشاهدة مانشستر يونايتد بث مباشر واياكس امستردام في الدوري الاوروبي

مباراة مانشستر يونايتد اليوم هي مباراة الموسم امام اياكس أمستردام في نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم، فالفريق الإنكليزي تعثر في الدوري المحلي وختم الموسم سادساً ما يعني تأهلا جديدا ليوروبا ليغ !

مانشستر يونايتد واياكس أمستردام يتواجهان في سولنا الليلة على لقب الدوري الاوروبي وهي المسابقة الوحيدة التي لم يسبق للفريق الإنكليزي الفوز بها.

من جهته يخوض اياكس اول نهائي كبير له على مستوى القارة منذ ١٩٩٦ وهو يعتمد على جيل من الشباب واليافعين لتحقيق الحلم، علماً انه ضمن المشاركة في الدور التمهيدي الثالث لـ دوري ابطال أوروبا بعد ان حل وصيفا في هولندا.

مانشستر يونايتد ان فاز سيلتحق بـ تشلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي في دور المجموعات لدوري الابطال الذي تأهل له ليفربول رابع الدوري الإنكليزي انما لمرحلة البلاي اوف.

يونايتد سيرتدي شارات سوداء حدادا على الأرواح التي ذهبت ضحية اعتداء مانشستر منذ يومين. كما سيقف الفريقان دقيقة صمت قبل اللقاء.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الاربعاء ٢٤ مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة ٢١:٤٥ مساء بتوقيت مكّة المكرّمة .

أين؟ يستقبل استاد الأصدقاء "فريندز ارينا" في مدينة سولنا السويدية في ضواحي استوكهولم اللقاء. ​​

أيُّ من قنوات beIN SPORTS ستنقل المباراة؟

ستكون beIN SPORTS معكم حصريا لنقل مباراة مانشستر يونايتد واياكس بمواكبة تفصيلية حية تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء مع رسائل المراسلين وطبعا مسك الختام مع خبير التحكيم جمال الشريف لإزالة كل التباس لديكم على أي حالة جدلية.

أي قنوات تبث اللقاء ؟ يمكنكم المتابعة عبر قناة HD 1 باللغة العربية و HD 11 باللغة الإنكليزية وكذلك HD 1 4 بالفرنسية و HD 17 باللغة الإسبانية.

متى يبدأ الاستوديو؟ ينطلق الاستوديو التحليلي بالعربية في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 1 والساعة 21:00 علىHD 11 بالإنكليزية.

القناة اللغة الاستوديو المباراة HD 1 العربية 20:30 21:45 HD 11 الإنكليزية 21:00 21:45

كيف تشاهدون عبر الانترنت مباشرة؟

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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من سيعلق على المباراة؟

متابعة مانشستر يونايتد واياكس الليلة لا تكتمل الا مع أحد نجوم التعليق في قنواتنا، لذا سيرافقكم الزميل فهد العتيبي في اللقاء المرتقب ليكون النهائي في أبهى حلله الفنية والمشهدية والصوتية، وفي كل من العوامل الثلاثة غنى خاص يكمل الآخر تجدونه مجتمعا فقط على beIN SPORTS.