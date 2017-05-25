مانشستر يونايتد ينهي ديكتاتورية الإسبان

منذ 30 آب/أغسطس عام 2013، تاريخ تتويج بايرن ميونيخ الألماني (بطل دوري الأبطال حينها) بلقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي (بطل يوروبا ليغ في ذلك الموسم)، لم ينجح أي ناد غير اسباني في اعتلاء منصة التتويج بمختلف المسابقات الأوروبية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن تتويج مانشستر يونايتد الملقب بـ "الشياطين الحمر" بلقب "اليوروبا ليغ" الإربعاء وضع حداً لهيمنة ثلاثة أندية إسبانية امتدت سطوتهم على الألقاب في أوروبا لـ1363يوماً.

فمنذ 3 سنوات و8 أشهر و23 يوماً، فرضت أندية ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية نفوذها على الألقاب الأوروبية نجح ريال مدريد في التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر عامي 2014 و2016 وبرشلونة بدوري الأبطال وكأس السوبر عام 2015 في حين أحرز إشبيلية لقب "اليوربا ليغ لثلاث مواسم متتالية (2014 و2015 و2016).