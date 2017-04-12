مانشستر يونايتد لمواصلة المشواره في "اليوروبا ليغ"

وفي المباريات الأخرى، يلعب أياكس أمستردام الهولندي مع شالكه الألماني، وسلتا فيغو الإسباني مع غنك البلجيكي، وليون الفرنسي مع بسيكتاش التركي.

وتقام مباريات الإياب في 20 نيسان/أبريل الجاري.

ويعقد "الشياطين الحمر" آمالاً كبيرة على هذه المسابقة القارية لكون التتويج بلقبها سيكون مدخلاً إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (لبطل الدوري الأوروبي مقعد تلقائي في دوري الأبطال)، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الانكليزي على المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية العريقة (توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال) فضلاً عن تشيلسي المتصدر.

وشارك إشبيلية الإسباني بطل يوروبا ليغ في النسخ الثلاث الماضية في دوري الأبطال هذا الموسم.

واعتاد يونايتد المشاركة في مسابقة النخبة منذ مطلع الألفية الثالثة، إلا أن حلوله خامساً الموسم الماضي تساوياً مع جاره اللدود مانشستر سيتي، نقله إلى المسابقة الرديفة.

وفي حال تتويجه، سينضم مانشستر يونايتد إلى مجموعة من الأندية التي أحرزت البطولات الأوروبية الثلاث، وهي دوري الأبطال ويوروبا ليغ وكأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت بعد 1999). وحقق هذا الانجاز مواطنه تشيلسي، يوفنتوس الإيطالي، أياكس أمستردام وبايرن ميونيخ الألماني.

وتوّج يونايتد بدوري الأبطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، إلا أنه لم يسبق له إحراز الدوري الأوروبي.

في المقابل، فاز النادي البلجيكي في خمس من مبارياته الست الأخيرة أوروبا على أرضه. وتخطى أندرلخت في الدور السابق أبويل القبرصي بالفوز عليه بنتيجة واحدة ذهابا وايابا 1-صفر.

والتقى الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2000/2001، وفاز مانشستر يونايتد 5-1 على ملعب اولدترافورد، ورد أندرلخت 2-1 على ملعب "كونستان فاندن ستوك" في بروكسل.

وتعتبر شباك الفريق البلجيكي مفضلة لنجم مانشستر السويدي زلاتان ابراهيموفيتش إذ هزها 5 مرات في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، حينما كان في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المحتمل أن يعود الاكوادوري أنطونيو فالنسيا والحارس الإسباني دافيد دي خيا من الإصابة، مع أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد يبقي على الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو بعد تألقه في المباريات الأخيرة. وسيبقى واين روني والإسباني خوان ماتا وفيل جونوز وكريس سمولينغ على مقاعد البدلاء.



اختبار صعب لليون



ويخوض ليون اختبارًا صعباً أمام ضيفه بسيكتاش التركي، خاصة بعد تلقيه خسارة ثقيلة أمام مضيفه لوريان 1-4 السبت في الدوري الفرنسي أضعفت آماله في امكان انتزاع أحد المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وكان ليون أزاح روما الإيطالي من ثمن النهائي (فاز عليه 4-2 في ليون وخسر أمامه 1-2 في العاصمة الإيطالية)، وبخر حلمه بمواصلة مشواره في المسابقة بهدف أن يصبح أول فريق إيطالي يحرز اللقب منذ بارما عام 1999.

ولكن بسيكتاش الذي حجز بطاقته بفوز كبير على ضيفه وجاره أولمبياكوس اليوناني 4-1، سيفتقد مهاجمه الدولي الكاميروني فنسان أبو بكر للإيقاف والدولي البرتغالي ريكاردو كواريسما للإصابة.

ويواجه أياكس امستردام شالكه ساعياً إلى مواصلة مشواره في البطولة.

تأهل أياكس على حساب كوبنهاغن الدنماركي بالفوز عليه 2-صفر إياباً بعدما كان خسر أمامه 1-2 ذهاباً في العاصمة الدنماركية، في حين تخطى شالكه مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل معه 2-2 على أرض الأخير بعدما كان تعادل معه 1-1 في غيلسنكيرشن ذهاباً.

وفي المواجهة الرابعة، يلعب سلتا فيغو مع غنت البلجيكي الذي تأهل على حساب مواطنه غنت (لاغانتواز) بالفوز عليه 5-2 ذهاباً وتعادله معه 1-1 إياباً، وسلتا فيغو الممثل الوحيد لكرة القدم الإسبانية في ربع النهائي بفوزه على كراسنودور الروسي 2-1 ذهاباً و2-صفر إياباً.