ليفركوزن وزيوريخ إلى دور الستة عشر

ورغم الخسارة، تأهل زوريخ بدوره كثاني المجموعة التي تضم لودوغوريتس البلغاري الثالث والذي تعادل سلبا مع أيك لارنكا القبرصي الاخير.

وفي المجموعة الثانية، ضمن سالزبورغ النمساوي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة من اربع انتصارات متتالية تاهله الى دور الستة عشر عقب فوزه على روزنبورغ النرويجي 5-2، في حين فاز سلتيك الاسكتلندي الثالث 2-1 على لايبزيغ الثاني، وانحسر التنافس على بطاقة التأهل الثانية بينهما.

وتعادل بوردو الفرنسي مع ضيفه زينيت الروسي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة. تقدم بوردو من ركلة جزاء لعبها فرنسوا كامانو (35) وعادل زينيت بواسطة أنطون زابولوتني (72).

ويتصدر زينيت المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن سلافيا براغ الثاني فيما يملك كوبنهاغن 5 نقاط في المركز الثالث، ويتنافس الثلاثة على بطاقتي العبور، فيما يملك بوردو نقطة في المركز الأخير بحظوظ ضعيفة للغاية.