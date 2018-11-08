وحزم مرسيليا الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة أحزمته مبكرا، بخسارة أمام لاتسيو الايطالي 1-2 على الملعب الاولمبي في العاصمة ليحسم الفريق الايطالي بطاقة التأهل.

ولم يحصد مرسيليا الذي يعاني ايضا في الدوري المحلي سوى نقطة في أربع مباريات على الصعيد القاري هذا الموسم.

وافتتح ماركو بارولو التسجيل للاتسيو في نهاية الشوط الاول، ثم اضاف الارجنتيني يواكيم كوريا الثاني (55) قبل ان يرد عليه فلوريان توفان بعدها بخمس دقائق.

وحاول مرسيليا انتزاع التعادل والاحتفاظ بامل بصيص لبلوغ الدور التالي لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وفي المجموعة ذاتها، حسم أيضا أينتراخت فرانكفورت الالماني أمره بعودته ظافرا من ملعب ابولون 3-2 ليتأهل إلى الدور 32.

تقدم الفريق الألماني بثلاثية نظيفة حملت تواقيع لوكا يوفتش (17) وسيباستيان هالر (55) وميجات غاسينوفيتش (58)، ورد أبولون بهدفين بواسطة إميليو خوسيه زيلايا (71 و90 من ركلة جزاء)، علما بأن فرانكفورت أكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه مارك ستندرا في الدقيقة 81.

يتصدر اينتراخت المجموعة برضيد 12 نقطة أمام لاتسيو الثاني برصيد 9 نقاط مقابل نقطة لمرسيليا ونقطة لأبولون ليماسول.