كيف بدّل مورينيو رأيه في الدوري الأوروبي

كان مورينيو الذي أحرز اللقب مع بورتو البرتغالي في 2003 قبل أن يضيف لقبين آخرين في دوري الأبطال، قال إبان عودته إلى تشيلسي الانكليزي في 2013: "لا أريد التتويج في يوروبا ليغ. ستكون خيبة كبيرة لي".

ولم يكن أداء يونايتد مطمئناً في بداية البطولة الحالية، إذ خسر أول مباراتين خارج أرضه ضد فيينورد وفنربهتشة التركي، واحتاج إلى وقت إضافي للتغلب على أندرلخت البلجيكي في ربع النهائي.

لكن مع بلوغ "الشياطين الحمر" النهائي، بدل المدرب "المميز" نظرته إلى البطولة الرديفة، زاعماً أنه بعد إحرازه لقب كأس الرابطة محلياً سيكون موسمه أكثر نجاحاً مقارنة مع خصميه المحليين مانشستر سيتي وليفربول.

وفي هذا الإطار قال المدافع فيل جونز: "سيقول الناس إننا لم نقدم موسماً جيداً، هل تفضلون الحلول في الوصافة وعدم التتويج، أو إحراز لقبين والتأهل إلى دوري الأبطال؟".