كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ومرسيليا؟

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ومرسيليا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ العاصمة الإسبانية تبحث عن إنجاز نادر بفوز فريق أتلتيكو بلقب يوروبا ليغ وريال مدريد بلقب الأبطال.

وفرضت مباراة أتلتيكو مدريد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لعراقة وصيف الدوري الإسباني الذي يملك شعبية كبيرة في العالم أجمع، حيث سنقوم بتغطية أبرز لقطات المباراة بالفيديو والأرقام على موقعنا.



ويحتاج أتلتيكو مدريد لأن يلعب بتركيز كبير ومواصلة نتائجه الجيدة عقب الفوز على خيتافي 1-0 في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.



مباراة أتلتيكو مدريد - مباشر

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ومرسيليا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ أتلتيكو يأمل عدم إحباط مدربه الذي سيراقب اللقاء من المدرجات.

مباراة أتلتيكو مدريد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD1 وسيعلق عليها باللغة العربية الزميلين حفيظ دراجي وخليل البلوشي، كما ستنقل بتقنية 4K بتعليق الزميل عادل خلو.

كما ستكون المباراة في التاسعة و45 دقيقة مساء الأربعاء.

البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد عبر الإنترنت



وستبث مباراة أتلتيكو مدريد ومرسيليا تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة أتلتيكو مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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تقديم مباراة أتلتيكو ومرسيليا



يبحث أتلتيكو مدريد الاسباني عن وضع حدٍّ لنحس المباريات النهائية في المسابقات القارية، عندما يخوض مواجهة مرسيليا الفرنسي الأربعاء في مدينة ليون الفرنسية مرشحاً للفوز في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

خسر أتلتيكو نهائي دوري أبطال اوروبا 2014 في الوقت الإضافي أمام جاره ريال مدريد وأهدر تتويجاً أكيداً في الوقت الأصلي، ثم خسر اللقب ضد ريال أيضاً في 2016 بركلات الترجيح.

وبعد إقصائه المفاجئ من دور المجموعات للمسابقة القارية الأولى هذا الموسم، اضطر لاعبو المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الى الانتقال لمسابقة رديفة هي "يوروبا ليغ".

ويتطلع اتلتيكو، الباحث عن لقب أول بعد الدوري المحلي في 2014، للتتويج في المسابقة للمرة الثالثة بعد 2010 على حساب فولهام الانكليزي (2-1) و2012 ضد أتلتيك بلباو الإسباني (3-صفر) تحت اشراف سيميوني.



على غرار أتلتيكو المتأهل إلى النهائي على حساب أرسنال، تقهقر مرسيليا كثيراً في المباريات النهائية باستثناء واحدة.

أبناء المتوسط منحوا لقب المسابقة القارية الوحيد لفرنسا عام 1993 تحت إشراف رئيسهم الجدلي برنار تابي، لكن من أصل أربع مباريات نهائية خسروا في ثلاث مناسبات.

سقط مرسيليا في النهائي عامي 1999 و2004 أمام بارما الإيطالي (صفر-3) وفالنسيا الإسباني (صفر-2) توالياً، بالإضافة إلى المسابقة الأولى في 1991 أمام النجم الأحمر اليوغوسلافي.

ولم يكن بلوغ فريق المدرب رودي غارسيا النهائي متوقعاً هذه المرة، إذ استهل مشاركته في البطولة من أدوارها التمهيدية في تموز/يوليو الماضي.



لكن بعد انتصارات على لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي في ربع ونصف النهائي، بات مرسيليا وجمهوره الشغوف على مقربة من إحراز اللقب.

