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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

فينغر يؤكد غياب مخيتاريان عن مواجهة العودة أمام سسكا

من قبل
Reuters

أكد الفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال الإنكليزي أن لاعب الفريق هنريك مخيتاريان لن يشارك في مواجهة الفريق القادمة أمام سسكا موسكو الروسي خارج ملعبه في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

أعلن آرسين فينغر مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أنه يأمل في مشاركة هنريك مخيتاريان مع ناديه ثانية قبل نهاية الموسم الحالي على الرغم من تعرض لاعب الوسط لإصابة في أربطة الركبة.

وخرج مخيتاريان وهو يعرج عقب 61 دقيقة خلال انتصار آرسنال 4-1 على أرضه أمام سسكا موسكو الأسبوع الماضي وأثبتت الفحوصات أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً سيواجه فترة من الابتعاد عن الملاعب.

وأضاف فينغر للصحفيين عقب فوز فريقه 3-2 على ساوثامبتون أمس "تعرض مخيتاريان لإصابة في أربطة الركبة، لن يكون متاحاً لخوض لقاء الخميس (أمام سسكا) وخارج ملعبنا أمام نيوكاسل يونايتد أو وست هام يونايتد بعدها بأسبوع، سيغيب عن هذه المباريات لكن بوسعه اللعب قبل نهاية الموسم".
 

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