صدفة غريبة جمعت بليند وكلويفرت

على ملعب فريندز آرينا في السويد شارك بليند الابن (دالي) مع فريقه مانشستر يونايتد، وتواجد كلويفرت الابن (جاستين) على دكة بدلاء أياكس في نهائي يوروباليغ الذي فاز بيه الفريق الإنكليزي على حساب أياكس الهولندي 2-0.

الطريف أن نهائي أمجد الكؤوس عام 1995 كان في 24 أيار/ مايو، ونهائي اليوربا ليغ أمس في اليوم ذاته لكن بعد 22 عاماً ومع تغيرات أخرى شاملة بالطبع.

وفي حين شارك كلويفرت الأب في تلك المباراة بديلاً في الدقيقة 70 وسجل هدف الفوز لأياكس، بقي الابن حبيس دكة بدلاء المدرب بيتر بوس.

وكان بليند (34 عاماً في ذلك الوقت) الأب كابتن فريق أياكس في لقبه الأوروبي الأخير بينما باتريك كان شاباً يافعاً بالكاد أكمل عامه الـ19 حينها.