روسي يعرض المال ليرافق ابنه زلاتان إلى الملعب

وقال المتحدث باسم النادي الروسي إيفان بوديلفسكي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الخميس، "اتصل رجل بالنادي أمس وعرض 170 ألف روبل روسي (ثلاثة آلاف دولار أميركي) ليقود ابنه إبراهيموفيتش" إلى أرض الملعب في ليلة المباراة.

واستغرب المتحدث "ما يبدي بعض الناس استعدادهم للقيام به"، مؤكداً أن النادي لم يقبل إطلاقاً أموالاً لقاء اختيار الأطفال الذين يتولون مرافقة لاعبي كرة القدم إلى أرض الملعب قبيل بدء المباريات.

وكان روستوف وصيف الدوري الروسي الموسم الماضي، احتل المركز الثالث في مجموعته ضمن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وواصل مشواره في الدوري الأوروبي.

وفاز النادي الروسي على سبارتا براغ 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور الثاني، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي ليلاقي الفريق الإنكليزي الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتقام مباراة الذهاب في روسيا في التاسع من آذار/مارس الحالي، على أن يقام الإياب على ملعب مانشستر في 16 منه.