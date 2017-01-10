خاركيف تستضيف مباراة شاختار مع سلتا فيغو

وكتبت يوليا سفيتليتشنا رئيسة بلدية خاركيف على فيسبوك "اتخذ القرار وهو نهائي".



وأضافت "ستقام مباريات الدوري الأوروبي في مدينتنا. أتمنى أن تكون هناك مباريات وليس فقط مباراة واحدة. نفعل أيضا كل شيء في وسعنا للحصول على حق استضافة مباراة أوكرانيا وتركيا بتصفيات كأس العالم في خاركيف".

ويخوض شاختار مبارياته القارية في لفيف بغرب أوكرانيا منذ أن قاد مقاتلون موالون لروسيا تمردا في شرق البلاد - حيث يقع معقل النادي في دونيتسك - عام 2014.

وستقام مباراة العودة يوم 23 شباط/ فبراير.