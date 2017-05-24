حالة تأهب قصوى قبل نهائي مانشستر يونايتد وأياكس

وضعت الشرطة الهولندية في حالة التأهب القصوى في مدينة أمستردام في أعقاب الاعتداء الدامي في مدينة مانشستر الإنكليزية الإثنين، وذلك في ظل الحشود الكبيرة المتوقعة الأربعاء لمتابعة نهائي "يوروبا ليغ" بين فريقي المدينتين أياكس ويونايتد.

وستنقل المباراة المقامة في ملعب "فريندز أرينا" بالعاصمة السويدية ستوكهولم، عبر شاشات عملاقة في ساحة المتحف الشهيرة في أمستردام، والمتوقع أن يحتشد فيها أكثر من 100 ألف مشجع.

وقتل 22 شخصاً بينهم مراهقون وأصيب العشرات، عندما فجّر انتحاري نفسه في قاعة "مانشستر أرينا" في ختام حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وقال مسؤول في أمستردام لصحيفة دي تلغراف المحلية، "تم نشر عدد كبير من ضباط الشرطة، إلى جانب ضباط أمن البلدية".

وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي ديك شوف قال في وقت متأخر الثلاثاء بعد اجتماع للشرطة ومنظمي الحدث أنّ كل الجهات "في حالة تأهب قصوى" عقب اعتداء مانشستر.

ولكن خلافاً لما حصل في بريطانيا، لم يعلن شوف رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى الحد الأقصى، مشيراً إلى أنّه سيقوم بذلك "إذا كان لدينا معلومات عن هجوم فعلي".

وشدّد على أنّ لا إجراءات أمنية إضافية ستتخذ في أمستردام بعد الإعتداء، لكنه حث الناس على أن يكونوا "في حالة حذر، وأن يراقبوا الأمور ويبلغوا عن أي تصرف مشبوه على الفور".

وأعرب العديد من المشجعين الذين حضروا إلى المدينة لمتابعة المباراة على الشاشات العملاقة عن اعتقادهم أنّ الاحتفالات ستكون صامتة احتراماً لضحايا اعتداء مانشستر، ومنهم مراهقون وأطفال.

ويلتقي مانشستر يونايتد وأياكس أمستردام، في نهائي يشكل محطة فاصلة للفريق الإنكليزي الذي يعوّل على إحراز اللقب للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم سادساً في ترتيب الدوري الإنكليزي، وهو مركز لا يؤهله للمشاركة في المسابقة الأوروبية الأبرز.

أمّا أياكس، فيخوض أول نهائي أوروبي له منذ خسارته عام 1996 بركلات الترجيح أمام يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري الأبطال.