تغيير موعد مباراة شالكه وباوك في الدوري الأوروبي

أعلن نادي شالكه الألماني اليوم الأربعاء أنه تقرر تغيير موعد مباراة الفريق أمام باوك اليوناني في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، لتقام يوم 22 شباط/فبراير بدلاً من 23 من الشهر نفسه، بسبب انطلاق موسم الكرنفال في ولاية شمال الراين-فيستفاليا.

وأوضح نادي شالكه أن القرار اتخذ لأن موعد المباراة الذي كان مقررا في 23 شباط/فبراير، كان سيتعارض مع انطلاق فعاليات الكرنفال في شوارع مدن الولاية ، والتي يجرى تأمينها بقوات كبيرة من الشرطة.

وفي ظل حاجة المباراة لاحيتاطات أمنية خاصة، جرى تغيير موعدها بعد التشاور مع مسؤولي الشرطة والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، وستقام المباراة بذلك يوم 22 شباط/فبراير.