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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

تحذيرات روسية لمشجعي سسكا موسكو قبل موقعة أرسنال

من قبل
Reuters

حذرت روسيا الأحد أنصار سسكا موسكو قبل الانتقال إلى لندن لمواجهة أرسنال الإنكليزي في ذهاب ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وطالبتهم بأقصى درجات الحذر بسبب "حملة معادية للروس".

 

وتوجهت السفارة الروسية في لندن إلى المشجعين الراغبين بالانتقال إلى لندن "نظراً للحملة المناهضة للروس التي تقودها بريطانيا وأدّت إلى موجة متصاعدة من الكره للروس، نطلب إليكم أن تولوا انتباهاً استثنائياً وأن تكونوا حذرين".

وبلغ التوتر الدبلوماسي بين موسكو ولندن أوجه منذ تسميم الجاسوس السابق الروسي سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من آذار/مارس في ساليسبيري (جنوب غرب انكلترا)، واتهم البريطانيون الروس بالقيام بهذه العملية.

وأضافت السفارة الروسية: "نطلب إليكم أيضاً تجنب أي صراعات مع السلطات والمواطنين (في لندن) وأن تتصرفوا بكرامتكم المعهودة".

وتعتبر روسيا أنّ هذه المزاعم لا أساس لها ولا تغدو كونها دعاية تستهدفها. وقد نجم عن ذلك طرد العديد من الدبلوماسيين الروس في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة.

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