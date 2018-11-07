اليوروبا ليغ : الكبار في مهمة حسم التأهل

يبحث ناديا أرسنال وتشيلسي الإنكليزيان عن حسم التأهل إلى دور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم "يوروبا ليغ"، عندما يستضيف الأول سبورتينغ البرتغالي، ويحل الثاني ضيفاً على باتي بوريسوف البيلاروسي، ضمن مباريات الجولة الرابعة الخميس.

وسيكون إينتراخت فرانكفورت الألماني أمام فرصة أيضاً للعبور إلى الدور المقبل، وذلك عندما يحل ضيفاً على أبولون ليماسول القبرصي.

في المجموعة الخامسة، يسعى أرسنال بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري إلى البناء على النتائج الجيدة التي يحققها في مختلف المسابقات في الفترة الماضية، لبلوغ الدور الثاني من المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية على مستوى الأندية، بعد دوري الأبطال.

وعلى استاد الإمارات في العاصمة الإنكليزية، يستضيف خامس ترتيب الدوري الممتاز منافسه البرتغالي في مباراة ثانية توالياً بينهما في المسابقة، بعد الجولة الثالثة التي انتهت بفوز أرسنال في لشبونة 1-صفر.

ويدخل أرسنال المباراة بعد تعادله مع ضيفه ليفربول 1-1 في المرحلة 11 من الدوري الإنكليزي السبت، في نتيجة حافظ بها على سجله خالياً من الخسارة.

ويحقق أرسنال مسيرة لافتة في بداية عهده مع إيمري، المدرب السابق لباريس سان جيرمان، والمشرف هذا الموسم على الفريق الإنكليزي خلفاً للفرنسي أرسين فينغر الذي ختم بنهاية الموسم الماضي مسيرة امتدت نحو عقدين.

وفشل أرسنال في بلوغ دوري الأبطال في الموسمين الأخيرين، لكنه يبرز هذه السنة كفريق قادر على المنافسة جدياً على اللقب القاري.

وانفرد أرسنال بصدارة مجموعته بعد فوزه في الجولة الماضية على سبورتينغ، وبات في رصيده تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، أمام الفريق البرتغالي (ست نقاط)، بينما يحتل فورسكلا بولتافا الأوكراني المركز الثالث (ثلاث نقاط)، كارباغ الأذري المركز الأخير دون نقاط.

وسيضمن أرسنال التأهل بحال فوزه الخميس على سبورتينغ.



موراتا يعزز حظوظ تشيلسي

وفي المجموعة الثانية عشرة، يجد تشيلسي نفسه في موقع مشابه لأرسنال، متصدراً بالعلامة الكاملة، وبفارق 6 نقاط عن باوك سالونيكا الثاني ومول فيدي الثالث و باتي بوريسوف الرابع، علماً أن الفرق الثلاثة تتساوى برصيد ثلاث نقاط.

ويكفي تشيلسي التعادل ضد باتي بوريسوف في أوكرانيا، لحجز موقعه في دور الـ32، علماً أنه فاز عليه 3-1 في الجولة الثالثة في لندن.

ويعول تشيلسي على الأداء الذي يقدمه مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا في الفترة الماضية، وتسجيله خمسة أهداف في آخر ست مباريات، منها ثنائية في الفوز على كريستال بالاس 3-1 في الدوري المحلي الأحد.

وفي المجموعة الثامنة، يحل المتصدر فرانكفورت ضيفاً على أبولون ليماسول القبرصي، مع فرصة حسم التأهل.

ويتصدر فرانكفورت الترتيب بالعلامة الكاملة، بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو الثاني، بينما يكتفي أبولون الثالث ومرسيليا الرابع بنقطة واحدة.

وفي المجموعة السادسة، تبرز المباراة بين ريال بيتيس الإسباني المتصدر برصيد سبع نقاط وضيفه ميلان الإيطالي الثاني مع ست نقاط.

وكان الفريق الإسباني قد انتزع ثلاث نقاط ثمينة من إيطاليا في الجولة الثالثة بعد فوزه على ميلان 2-1، ويسعى الفريق الإيطالي إلى تعويض هذه الخسارة للحؤول دون حصول أي مفاجأة من قبل أولمبياكوس اليوناني الذي يحتل المركز الثالث حالياً مع أربع نقاط، ويخوض مباراة يتوقع أن تكون سهلة على أرضه ضد دوديلانج اللوكسمبورغي، علماً أنه تفوق عليه في لوكسمبورغ في الجولة السابقة بثنائية نظيفة.

وفي المجموعة الأولى، يأمل زوريخ السويسري في تكرار فوزه على باير ليفركوزن الألماني (2-3 في الجولة الثالثة) عندما يحل ضيفاً عليه الخميس، لضمان تأهله إلى دور الـ32.

ويتصدر الفريق السويسري بالعلامة الكاملة بعد المباريات الثلاث الأولى، بفارق ثلاث نقاط عن ليفركوزن. ويحل لودوغوريتس البلغاري الثالث ضيفا على آيك لارناكا القبرصي الرابع، وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة.

