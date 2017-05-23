الدوري الأوروبي: مسعى يونايتد بمواجهة شباب أياكس

وفضلاً عن اللقب القاري الرديف، يملك يونايتد حافزاً إضافياً يتمثل بحصول الفائز على بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد اكتفائه بالحلول سادساً في الدوري المحلي ما يؤهله خوض منافسات يوروبا ليغ موسما ثانياً على التوالي، فيما حل أياكس وصيفاً للدوري الهولندي بفارق نقطة أمام فيينورد وتأهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال.

ويخوض يونايتد النهائي بعد ساعات معدودة على الاعتداء الذي حصل خلال حفل موسيقي في مانشستر وأودى بحياة العديد من الأشخاص وإصابة العشرات.

وأعلن مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو صراحة عن أولوياته في الأسابيع الماضية، من خلال إراحة نجومه في مباريات الدوري، لكنه يدعي أن الاصابات لم تترك له الخيار: "لم تكن مقامرة. كان قراراً بسيطاً".

وتابع مورينيو الذي استدعى فريقاً احتياطيا بلغ معدل أعماره 22 عاما و284 يوماً لمباراته الأخيرة في الـ"بريميرليغ" ضد كريستال بالاس: "عندما تخسر لاعبيك في 17 مباراة خلال 7 أسابيع، تصبح مهمتك مستحيلة. لم تكن مقامرة، لكنها نتيجة لوضعنا الحالي".

في السويد دون إبرا

ويغيب عن النهائي الذي سيقام في سولنا بضواحي ستوكهولم عاصمة عملاق مانشستر يونايتد ومهاجم أياكس امستردام السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتهى موسمه بسبب اصابة في ركبته في إياب ربع النهائي أمام اندرلخت البلجيكي.

كما يغيب عن يونايتد المدافعين لوك شو والأرجنتيني ماركوس روخو ولاعب الوسط آشلي يونغ بسبب الاصابة.

وأشار مورينيو إلى أن الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو سيواصل مشواره في المسابقة على حساب الأساسي الإسباني دافيد دي خيا، فيما يشارك فيل جونز وكريس سمولينغ في قلب الدفاع في ظل غياب الإيفواري الموقوف اريك بايي.

تشكيلة يافعة لنادٍ عريق

ويتمتع أياكس بتشكيلة يافعة جداً، قوامها الحارس الكاميروني آندريه اونانا (21 عاماً)، المدافعان ماتيس دي ليخت (17 عاماً) الكولومبي دافيسنون سانشيس (20 عاماً)، لاعبا الوسط الألماني من أصل لبناني أمين يونس (23 عاما)، المغربي حكيم زياش (24 عاماً) والمهاجمان البوركيني برتران تراوري (21 عاماً) والدنماركي كاسبر دولبرغ (19 عاماً) صاحب 6 أهداف في 12 مباراة في المسابقة.

والتقى الفريقان في دور الـ32 من المسابقة عام 2012، فتأهل يونايتد لفوزه في امستردام 2-صفر وخسارته على ارضه 1-2. كما التقيا في الدور الاول من نسخة 1977، ففاز اياكس 1-صفر على ارضه وخسر في مانشستر صفر-2.

وكان إشبيلية الإسباني بطل المسابقة في المواسم الثلاثة الماضية، خاض غمار دوري الأبطال هذا الموسم، إلا أن مشواره توقف في الدور ثمن النهائي أمام ليستر سيتي الإنكليزي.