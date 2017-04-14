الدوري الأوروبي - فوز "درامي" لليون على بيشكتاش

تقدم بيشكتاش بهدف الهولندي ريان بابل في الدقيقة 15، وعاد ليون بثنائية توليسو (83) وجيريمي موريل (85).

وتأخر انطلاق مباراة ليون الفرنسي وضيفه بشيكتاش التركي 45 دقيقة، بسبب الشغب.

واجتاح العشرات من جماهير ليون أرض ملعبه للاحتماء من مقذوفات وألعاب نارية أطلقت من أعلى المدرجات.

وتوجه رئيس النادي جان ميشال أولاس بالحديث إلى جماهير النادي داعياً إلى الهدوء، بحسب ما أظهرت المشاهد التلفزيونية.

وكانت أعمال شغب عنيفة اندلعت قبل المباراة في الملعب، بين مشجعين أتراك وقوات حفظ الأمن، بحسب ما شاهد مصور فرانس برس، وبين مشجعين للناديين أيضاً.

وكانت المباراة تحت مجهر قوات حفظ الأمن لتصنيفها في أعلى مستوى المخاطر (4 من أصل 4).

وافتتح المهاجم الهولندي المخضرم راين بابل مبكراً التسجيل بتسديدة أرضية من داخل المنطقة عجز عن صدها الحارس البرتغالي أنطوني لوبيش (15).

وعانى ألكسندر لاكازيت ونبيل فقير وماتيو فالبوينا وكورنتان توليسو ورفاقهم لمعادلة النتيجة في الشوط الثاني.

وبعد أن أصاب القائم، استغل توليسو ضربة حرة لفالبوينا فشل الدفاع بتشتيتها وأطلقها في الشباك مسجلا هدف التعادل (83).

وفي غضون دقيقة واحدة، قلب ليون تأخره إلى تقدم 2-1، عندما ارتكب الحارس الإسباني فابريسيو خطأ فادحاً في التشتيت، استغله جيرمي موريل وسجل في المرمى الخالي (85).

وكان ليون أزاح روما الإيطالي من ثمن النهائي (فاز عليه 4-2 في ليون وخسر أمامه 1-2 في العاصمة الإيطالية).

أما بشكيتاش الذي حجز بطاقته بفوز كبير على ضيفه وجاره أولمبياكوس اليوناني 4-1 (5-2 بمجموع المباراتين)، فافتقد مهاجمه الدولي الكاميروني فنسان أبو بكر للإيقاف والدولي البرتغالي ريكاردو كواريشما للإصابة.