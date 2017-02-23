الدوري الأوروبي: روما يتأهل رغم الخسارة

تأهل فريق روما الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، على الرغم من سقوطه على أرضه (0-1)، أمام ضيفه فياريال الإسباني، مستفيداً من الفوز الكبير الذي حققه ذهاباً خارج قواعده برباعية نظيفة.

سجّل الكولومبي رفاييل بوري هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 15.

وطرد الحكم مدافع روما الألماني انطونيو روديغر في الدقيقة 81 لنيله الإنذار الثاني.

من جانبه فشل فيورنتينا الفريق الإيطالي الاخر، ببلوغ الدور ثمن النهائي بعد خسارته أمام ضيفه بوروسيا مونشغلادباخ الألماني (2-4)، علماً أنه فاز ذهاباً في ألمانيا بهدف دون مقابل.

ولم ينجح الفيولا بالمحافظة على تقدمه بهدفين دون مقابل بواسطة الكرواتي نيكولا كالينيتش (15) الإسباني فاليرو (28) حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأوّل، حينما احتسب الحكم ركلة جزاء قلّص من خلالها قائد الفريق لارس ستندل النتيجة إلى (2-1)، ليعود في الشوط الثاني ويسجّل هدفين 47 و55، ويمنح فريقه الافضلية ثم يأتي زميله الدنماركي أندرياس كريستنسين 60 الهدف الرابع.

بدوره تأهل بشيكتاش التركي إلى ثمن النهائي بفوزه على هابويل بئر سبع (2-1)، ليجدد فوزه ذهاباً (3-1).