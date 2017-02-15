الدوري الأوروبي: الـ"يونايتد" في مواجهة استثنائية مع سانت إتيان وروما في نزال قوي مع فياريال

وبعدما كانت الفرق الكبيرة لا تأخذ هذه البطولة على محمل الجد، تبدلت الأمور بعض الشيء بعدما بات الفائز في المسابقة يتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، أهم بطولة قارية على صعيد الأندية.

ومن هذا المنظار، تعد المواجهة مع سانت إتيان غاية في الاهمية لمانشستر يونايتد، سادس ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشيلسي. وفي حين تبدو فرص "الشياطين الحمر" شبه منعدمة للمنافسة على الدوري المحلي، يبدو في موقع افضل لمحاولة احراز اللقب الأوروبي والمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، علماً أن المنافسة شديدة في الدوري المحلي على المراكز المؤهلة.

وعلى رغم غياب سانت إتيان عن أي لقب أوروبي منذ العام 1981، واحتلاله حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي، لم يخف مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو ترقبه للمواجهة.

وقال في تصريحات سابقة نقلتها القناة التلفزيونية التابعة للنادي الإنكليزي: "على رغم مرور أعوام من دون لقب (بالنسبة إلى سانت إتيان)، لا يزال نادياً كبيراً ونادياً ذا تقاليد كبرى".

وتشهد المباراة منافسات ثنائية مثيرة للاهتمام، لاسيما بين الشقيقين بول بوغبا لاعب النادي الانكليزي، ومدافع سانت إتيان فلورونتان، واللذين سيتواجهان في مباراة رسمية للمرّة الأولى.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة التي تقام على ملعبه "أولد ترافورد" بثقة، إذ لم يخسر في آخر 16 مباراة في الدوري المحلي، وبدأ يقدم عروضا هجومية ويحقق نتائج أفضل، بعد بداية موسم مخيبة مع مدربه الجديد البرتغالي مورينيو.

ويقود هجوم مانشستر السويدي زلاتان إيبراهيموفيتش الذي يشكل عقدة لسانت إتيان، اذ نجح في تسجيل 14 هدفاً في 13 مباراة ضد النادي الفرنسي، عندما كان لاعباً في صفوف باريس سان جيرمان.

في المقابل، يدخل سانت إتيان المباراة بثقة عالية بفوزه الكبير على لوريان في الدوري المحلي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيبه.

وكان سانت إتيان أحد أعرق الأندية الفرنسية، بلغ نهائي كأس أبطال الأندية الأوروبية عام 1976 وخسر بصعوبة أمام بايرن ميونيخ.

روما ضيف فياريال



وتبرز مباراة فياريال وروما على ملعب الأول "مادريغال" .

ويعول روما صاحب المركز الثاني في الدوري المحلي على ثنائي خط الهجوم البوسني إدين دجيكو هداف الدوري الإيطالي برصيد 18 هدفاً، وعلى لاعب خط وسطه المصري محمد صلاح الذي سجل 8 أهداف، وقدم أداء جيداً مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي خسرت مصر مباراتها النهائية أمام الكاميرون هذا الشهر.

ويبرز أيضاً لاعب الوسط البلجيكي راديا ناينغولان في حين يأمل القائد فرانشيسكو توتي (40 عاماً) أن يودع الملاعب باللقب القاري.

وأنهى فريق العاصمة الإيطالية الدور الأول من دون خسارة متصدرًا مجموعته، بينما انتظر منافسه حتى الجولة الأخيرة لضمان تأهله.

وتتفوق الأندية الإسبانية في هذه البطولة منذ اطلاقها بصيغتها الحالية وتسميتها "يوروبا ليغ"، فتوج أتلتيكو مدريد في 2010 و2012، وإشبيلية في 2014 و2015 و2016، وكسر بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنكليزي احتكارها للقب في 2011 و2013 توالياً.

وتستضيف ستوكهولم المباراة النهائية للبطولة في 24 أيار/مايو.