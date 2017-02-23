الدوري الأوروبي: أياكس ينجو من مصيدة ليخيا وارسو

ويدين أياكس بتأهله نيك فيرغيفير الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 49.

ويذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.

وفي مباراة أخرى، اكتسح ليون الفرنسي شباك ضيفه ألكمار الهولندي 7-1.

وسجل كل من نبيل فقير (5 و27 و78) وماكسويل كورني (17) وسيرجي داردير (34) وحسام أنور (87) ومختار دياخابي (89) فيما دوّن الترينيدادي ليفي غارسيا هدف ألكمار.

ويذكر أن مواجهة الذهاب انتهت كذلك بفوز ليون على ألكمار 4-1.

وتأهل كذلك كوبنهاغن الدانماركي إلى ذات الدور بعد تعادله مع ضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري سلبياً.

ويذكر أن الفريق الدانماركي قد فاز في أرض لودوغوريتس 2-1.