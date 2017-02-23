الدوري الأوروبي: أبويل وسيلتا فيغو إلى ثمن النهائي

وكان الفريق الباسكي تقدم ذهاباً 3-2.

وانتظر الفريق القبرصي مطلع الشوط الثاني ليحسم المباراة لمصلحته بتسجيله هدفين في مدى 8 دقائق أولها بواسطة بيروس سوتيرو (48) والثاني عن طريق يانيس يانيوتاس (54 من ركلة جزاء).

وأكمل الفريق القبرصي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سوتيرو في الدقيقة 65، قبل أن يطرد لاعب بلباو أندر ايتوراسبي في الدقيقة الأخيرة.

وبلغ أولمبياكوس اليوناني الهولندي الدور التالي بفوزه على مضيفه فريق عثمانلي سبور التركي بثلاثية نظيفة سجلها الايراني كريم أنصاريفرد في مناسبتين (47 و86)، والنرويجي من أصل مغربي طارق اليونسي (70).

وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً.

وعاد سيلتا فيغو الاسباني من أرض شختار دونيتسك الأوكراني بورقة العبور إلى ثمن النهائي بعد الفوز عليه 2-0 بفضل هدفي ياغو أسباس (90 من ركلة جزاء)، وغوستافو كابرال في الوقت الاضافي الثاني (108).

وكان سيلتا فيغو خسر ذهاباً 0-1.

وتأهل إلى الدور ذاته فريق روستوف​ الروسي بعد تعادله 1-1 الخميس مع مضيفه سبارتا براغ التشيكي.

واستفاد روستوف من فوزه ذهاباً 4-0.