البدء بإجراءات تأديبية بحق سانت إيتيان

وذكر الاتحاد في بيان أنّ :سانت إيتيان - الذي قد يتم تغريمه - يواجه تهم اشعال ألعاب نارية والقاء أغراض والتصرف غير الملائم لجماهيره في ملعب أولد ترافورد أمس الخميس".

وأضاف أنّ لجنة القيم والانضباط ستنظر في الأمر 23 مارس المقبل.

وخسر سانت إيتيان - الذي أشعلت جماهيره ألعاباً نارية قرب نهاية المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة سجلها زلاتان إبراهيموفيتش.

وتساءلت جماهير مانشستر بعدها عن كيفية إدخال الضيوف هذا الكم الكبير من الألعاب النارية في ظل ما يفترض من أنه إجراءات أمنية مشددة.