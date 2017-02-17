الدوري الأوروبي
Reuters

البدء بإجراءات تأديبية بحق سانت إيتيان

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة بدء إجراءات تأديبية بحق سانت إيتيان بعدما أشعل مشجعوه ألعاباً نارية خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب دور 32 بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وذكر الاتحاد في بيان أنّ :سانت إيتيان - الذي قد يتم تغريمه - يواجه تهم اشعال ألعاب نارية والقاء أغراض والتصرف غير الملائم لجماهيره في ملعب أولد ترافورد أمس الخميس". 

وأضاف أنّ لجنة القيم والانضباط ستنظر في الأمر 23 مارس المقبل. 

وخسر سانت إيتيان - الذي أشعلت جماهيره ألعاباً نارية قرب نهاية المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة سجلها زلاتان إبراهيموفيتش. 

وتساءلت جماهير مانشستر بعدها عن كيفية إدخال الضيوف هذا الكم الكبير من الألعاب النارية في ظل ما يفترض من أنه إجراءات أمنية مشددة.
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