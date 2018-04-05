أرسنال وأتلتيكو يخطوان بثبات نحو نصف النهائي

وفي المواجهات الأربع لذهاب الدور ربع النهائي، وقّع أرسنال فوزاً مريحاً على ضيفه سسكا موسكو الروسي (4-1)، في حين فاز أتلتيكو مدريد على سبورتينغ لشبونة البرتغالي (2-0).

كما حقق لاتسيو الإيطالي الفوز على ضيفه سالزبورغ النمساوي (4-2)، وخسر أولمبيك مرسيليا الفرنسي بصعوبة على أرض لايبزيغ الألماني (1-0).

في المباراة الأولى في لندن، تقاسم رباعية الـ"غانرز" الثنائي أرون رامسي (9 و28) وألكسندر لاكازيت (23 من ركلة جزاء و35)، في حين وقع ألكسندر غولوفين الهدف الوحيد لسسكا (15).

في المباراة الثانية على معقل "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد، أمّن صاحب الأرض أتلتيكو فوزاً مهماً على ضيفه سبورتينغ لشبونة بفضل ثنائية نظيفة حملت توقيع كوكي منذ الدقيقة الأولى للمباراة والنجم الفرنسي أنطوان غريزمان (40).

وفي المباراة الثالثة وعلى أرضية ملعب "أولمبيكو" في روما، تغلب لاتسيو بأربعة أهداف لسيناد لوليتش (8) وماركو بارولو (49) وفيليبي أندرسون (74) والهدّاف شيرو إيموبيلي (76)، مقابل هدفين للضيوف وقعهما فالون بيريشا (30 من ركلة جزاء) وتاكومي مينامينو (71).

أمّا في المباراة الرابعة، وعلى أرضية ميدان "ريد بول أرينا"، انحنى أولمبيك مرسيليا أمام مضيفه لايبزيغ بهدف وحيد حمل توقيع نجم الـ"ناسيونال مانشافت"، تيمو فيرنر (45). وبهذه الهزيمة الضئيلة سيحفظ فريق الجنوب الفرنسي حظوظه كاملة في العبور للدور المقبل في حال الفوز بفارق هدفين.