ريال مدريد زعيماً لأوروبا في كرة السلة

وبقيادة الفرنسي فابيان كوزير والسلوفيني لوكا دونتشيتش البالغ عمره 19 عاماً، والذي اختير أفضل لاعب في الموسم بعد الفوز 92-83 على تشسكا موسكو في الدور قبل النهائي يوم الجمعة، تفوق ريال على فنربهتشه بفضل دفاعه القوي.

وأحرز كوزير 17 نقطة وأضاف دونتشيتش، المرشح لأن يكون من أول الاختيارات في عملية اختيار اللاعبين الجدد بدوري السلة الأميركي للمحترفين الشهر المقبل، 15 نقطة ليخيم الصمت على 12 ألفا من الجماهير التركية المتحمسة في بلغراد.

وأحرز الإيطالي نيكولو ميلي 28 نقطة لفنربهتشه لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ فريقه من الهزيمة بعد أن فقد الفريق الكرة عدة مرات برعونة وأهدر العديد من التصويبات السهلة.

