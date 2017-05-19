أولمبياكوس فاز على حامل اللقب الروسي تسيسكا موسكو 82-78 على الرغم من أن تسيسكا استهل اللقاء بقوة فأنهى الربع الأول متقدماً بثماني عشرةَ نقطة لاثنتي عشرة.. تقدم اتسع لسبع نقاط بنهاية النصف الأول.. واستغل الفريق اليوناني خبرة قائده سبانوليس ليقلص الفارق في الربع الثالث إلى أربع نقاط.. وبدت أفضلية أولمبياكوس واضحة في الربع الأخير ليتمكن من قلب النتيجة لصالحه ويحسم المواجهة بفارق أربع نقاط.

وسيلاقي أولمبياكوس في النهائي فنربهتشه الذي تجاوز ريال مدريد 84-75.

الفريق التركي الذي لعب على أرضه وبين جماهيره عمد إلى دخول اللقاء بقوة فأنهى الربع الأول متقدماً بإحدى وعشرين نقطة لثلاث عشرة.. فارق لم ينجح ريال مدريد بتقليصه في الربع الثاني بل اتسع إلى عشر نقاط بنهايته.. تألق فنربهتشه تواصل في الربع الثالث مع تألق لاعبه النيجيري إيكيبي أوده مع تسجيله ثماني عشرة نقطة كأفضل مسجل سهلت مرور فريقه إلى النهائي بفوزه في النهاية بفارق تسع نقاط.