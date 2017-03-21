شفاينشتايغر يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد (تقارير)

وجاء شفايني إلى يونايتد عام 2015 عندما كان الهولندي لويس فان غال مدرباً للفريق، لكن اللاعب في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم يجد مكاناً في التشكيل الأساسي.

وقال بطل العالم 2014 مع ألمانيا في بيان له: "طوال حياتي المهنية، سعيتُ دائماً للحصول على الفرص التي آمل أن يكون لها أثر إيجابي عليّ، كما آمل أن أقدم شيئاً جيداً لهذا الفريق".

وأضاف "أنا مقتنع برؤية النادي وفلسفته وأريد مساعدتهم في هذا المشروع".

مدرب الفريق الأميركي فيليكو باونوفيتش الذي جمع أربع نقاط من المباريات الثلاث الافتتاحية رحب بلاعب بايرن ميونيخ سابقاً وقال إنه سيكون مثالاً للاعب البطل في غرفة خلع الملابس وأضاف "نحن نعرف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتكيف بالنسبة للاعب قادم إلى دوري الجديد، لكن نحن نعلم أيضاً أننا يمكن أن نعتمد على قدرته في التكيف بسرعة".