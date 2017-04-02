شفاينشتايغر يبصم سريعاً في الدوري الأميركي

وترك شفاينشتايغر، وهو أحدث الأسماء الكبيرة التي تنضم للدوري الأميركي، أثراً فورياً بعدما سدد كرة قوية برأسه في الشباك من خمسة أمتار في الدقيقة 17.

وانضم لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي الأسبوع الماضي بعدما خرج من حسابات المدرب جوزيه مورينيو.

وأثار تعاقد فرق الدوري الأميركي مع لاعبين كبار بالقرب من نهاية مسيرتهم جدلاً ساخناً ويفضل البعض الآن التركيز على لاعبين أصغر سنا لديهم المزيد لتقديمه.

لكن فاير، الذي احتل المركز الأخير في الدوري الأميركي في آخر موسمين، رأى أن شفاينشتايغر يلائمه بشكل جيد.

وكان شفاينشتايغر ضمن تشكيلة المانيا التي هزمت الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل.

وانغمس اللاعب الألماني سريعاً في ثقافة مدينته الجديدة الرياضية. ويوم الخميس الماضي حضر مباراة لشيكاغو بولز في دوري كرة السلة الأميركي برفقة زوجته آنّا إيفانوفيتش المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في التنس.