كاكا يخسر مباراته الأخيرة في الدوري الأميركي

وسقط فريق كاكا بهدف نظيف أمام ضيفه كولومبوس في الدوري الأميركي لكرة القدم، في اللقاء الذي قد يكون الختامي لهذا اللاعب الكبير مع الساحرة المستديرة.

وكان هدف المهاجم أولا كامارا كافياً لمنح الفوز لكولومبوس في المباراة، التي جاءت نتيجتها مغايرة لمجريات اللعب.

وكان كاكا أعلن في وقت سابق أنه سيرحل عن ناديه وعن الدوري الأميركي بأكمله.

كاكا يعلن رحيله عن الدوري الأميركي

وبدا التأثر الكبير واضحاً على وجه كاكا قبل صافرة البداية، حيث رصدت عدسات الكاميرات الدموع تنهمر من عينيه.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه قراره بالاعتزال بشكل نهائي قيد الدراسة، اعترف نجم ميلان السابق أن العمل كمدرب قد يكون على الأرجح سبيله للبقاء مع كرة القدم.