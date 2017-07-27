غالاكسي يقيل اونالفو ويعيّن شميد

واقال غالاكسي اونالفو الذي تسلم مهامه في بداية الموسم، واعلن تعيين سيجي شميد، مدربه السابق في بداية العقد الاخير من القرن الماضي، خلفاً له.

وخلف اونالفو، المدرب السابق للفريق الاحتياطي في غالاكسي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بروس ارينا الذي وافق على العودة لتدريب المنتخب الاميركي خلفا للالماني يورغن كلينسمان.

وورث اونالفو فريقا من الشباب لكنه حرم من قائده نجمه وهدافه الايرلندي روبي كين الذي لم يجدد النادي عقده، وقائده الانكليزي ستيفن جيرارد الذي آثر الاعتزال.

ولم يحقق الفريق تحت اشراف اونالفو الا فوزاً واحداً على ارضه في 10 مباريات، وهو يحتل المركز التاسع بين 11 فريقاً في المنطقة الغربية برصيد 22 بفارق خمس نقاط عن فانكوفر وايتكابس السادس وآخر المتأهلين حسب الترتيب الحالي الى البلاي اوف.

ولا يرتبط شميد، المدرب الاميركي من اصل الماني (63 عاماً)، باي ناد منذ ان اقاله سياتل ساوندرز خامس المنطقة الغربية من منصبه في تموز/يوليو 2016.

واختير شميد افضل مدرب في الدوري الاميركي للمحترفين عامي 1999 و2008، وتولى الاشراف على سياتل من 2009 الى 2016 بعد ان درب لوس انجليس من 1999 الى 2004، وكولومبوس من 2006 الى 2008.

واحرز اللقب مرتين عامي 2002 و2008.