شيكاغو فاير يقدم شفاينشتايغر الأربعاء

ونقلت تقارير ألمانية تصريحاً لفرانك سترانزل المتحدث عن النادي الأميركي والذي قال إنّ ناديه يعتزم تقديم شفاينشتايغر من خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل.

وخضع اللاعب الألماني المخضرم للفحوص الطبية في ميونيخ على أن يستكمل النادي الأميركي خلال الأيام القليلة المقبلة تفاصيل تقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير.

وقال سترانزل إنّه إذا سارت الخطوات كما هو مخطط لها من قبل، قد يصبح شفاينشتايغر قادراً على المشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام مونتريال إمباكت يوم السبت المقبل.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي وافق يوم الثلاثاء الماضي على انتقال لاعبه شفاينشتايغر إلى شيكاغو فاير.