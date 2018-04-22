زلاتان يخسر مع فريقه الجديد لوس أنجليس غالاكسي

وشارك السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه غالاكسي لكنه لم يتمكن من منع الهزيمة أمام جماهير الفريق في ملعبه رغم أنه سبق وأحرز ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات له في البطولة بعد انضمامه قادماً من مانشستر يونايتد الانكليزي في 31 آذار/مارس الماضي.

أحرز مارتينيز الهدف الأول لفريقه في الشوط الأول من كرة مرتدة بينما عزز ألميرون تقدم فريقه من ركلة جزاء نفذها في الوقت الإضافي للشوط الثاني ليعزز فريقه مسيرته الخالية من الهزيمة إلى ست مباريات متتالية.

وأهدر مارتينيز ركلة جزاء لفريقه في الشوط الأول لكنه عوض هذا التعثر بعد ذلك بدقيقتين فقط محرزاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 22 وهو يتصدر قائمة هدافي البطولة.

وشهدت المباراة عودة لاعب وسط غالاكسي المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس بعد تعافيه من إصابة في الساق غاب بسببها عن الملاعب منذ منتصف آذار/مارس الماضي عندما شارك بديلاً في الدقيقة 66.