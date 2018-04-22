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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأميركي

زلاتان يخسر مع فريقه الجديد لوس أنجليس غالاكسي

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قاد جوزيف مارتينيز وميغيل ألميرون فريقهما أتلانتا يونايتد للفوز على مضيفه لوس أنجليس غالاكسي 2-صفر في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين الليلة الماضية.

Reuters

وشارك السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه غالاكسي لكنه لم يتمكن من منع الهزيمة أمام جماهير الفريق في ملعبه رغم أنه سبق وأحرز ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات له في البطولة بعد انضمامه قادماً من مانشستر يونايتد الانكليزي في 31 آذار/مارس الماضي.

أحرز مارتينيز الهدف الأول لفريقه في الشوط الأول من كرة مرتدة بينما عزز ألميرون تقدم فريقه من ركلة جزاء نفذها في الوقت الإضافي للشوط الثاني ليعزز فريقه مسيرته الخالية من الهزيمة إلى ست مباريات متتالية.

وأهدر مارتينيز ركلة جزاء لفريقه في الشوط الأول لكنه عوض هذا التعثر بعد ذلك بدقيقتين فقط محرزاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 22 وهو يتصدر قائمة هدافي البطولة. 

وشهدت المباراة عودة لاعب وسط غالاكسي المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس بعد تعافيه من إصابة في الساق غاب بسببها عن الملاعب منذ منتصف آذار/مارس الماضي عندما شارك بديلاً في الدقيقة 66. 

لوس أنجليس غالاكسي زلاتان إبراهيموفيتش
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