رئيس الـNBA يريد إدخال إصلاحات في مباراة كل النجوم

يريد رئيس الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين آدم سليفر إصلاح مباراة كل النجوم التي تجمع سنوياً نجوم المنطقتين الغربية والشرقية في شباط/فبراير بعد أن كانت النسخة الأخيرة (2017) في نيو اورليانز عرضة للانتقادات.

وقال سليفر الذي انتخب لهذا المنصب عام 2014 خلفاً لديفيد شترن "أعتقد بأنه يجب الانطلاق من نقطة الصفر في هذا الملف. ستكون هناك تغييرات في نسخة 2018 من مباراة كل النجوم".

وتعرضت مباراة كل النجوم 2017 التي شهدت أكبر نسبة تسجيل (374 نقطة) منذ اعتمادها في 1951، وانتهت بفوز المنطقة الغربية على الشرقية 192-182، لانتقادات "شديدة بسبب افتقادها إلى الجدية".

وأكد سيلفر أنه تحدث إلى كريس بول، صانع ألعاب فريق لوس أنجليس كليبرز ورئيس جمعية لاعبي الدوري، بخصوص مباراة كل النجوم.

وأوضح المحامي الأميركي "قال لي كريس إنه يود أن نجد حلاً لهذه المسألة. بحثنا موضوع تشكيل الفرق (الأساسية والاحتياطية في مباراة كل النجوم) من قبل القادة وليس عبر استطلاعات الرأي لدى الجماهير، وأيضاً إدخال سلة من أربع نقاط أو حتى 10 نقاط. إنها أفكار تبدو مجنونة نوعاً ما".

وأضاف "إنها مباراة كل النجوم.. يجب الإبقاء على التنوع لكن يجب أن نضيف بعض الجدية.. حتى لو إنها يجب ألا تصبح إحدى مباريات البلاي أوف".

وقد يُعهد إصلاح مباراة كل النجوم إلى المجموعة المؤلفة من ممثلي مالكي الأندية، النجم السابق مايكل جوردان (تشارلوت هورنتس) وجيني باس (لوس أنجليس ليكرز)، واللاعبين كريس بول (كليبرز) وكايل كورفر وليبرون جيمس (كليفلاند كافالييرز).

وكانت هذه المجموعة توصلت بسرعة نهاية 2016 إلى اتفاق حول الموضوع الشائك المتعلق بالميثاق الجماعي.