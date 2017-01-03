جيمي بتلر يحاكي رقم جوردان في شيكاغو بولز

وقال بتلر، عقب فوز فريقه 118- 111 مساء أمس الاثنين على منافسه شارلوت هورنتس: "بكل بساطة لعبت كرة السلة".

وأضاف اللاعب الأميركي (27 عاماً): "لم أكن أعلم عدد النقاط، التي أحرزتها حتى أخبرني مايكل كارتر (زميله في الفريق)".

وتتركز القدرات الهجومية لشيكاغو بولز في الوقت الراهن في بتلر، حيث يعاني النجم الثاني في الفريق دواين وايد من الإصابة.

وحقق شيكاغو بولز في المسابقة الأميركية حتى هذه اللحظة 17 فوزاً وتجرع 18 هزيمة، ويحتل المركز الثامن والأخير المؤهل للأدوار النهائية للقسم الشرقي.

وبسط جوردان (53 عاماً) سيطرته على "NBA" طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضي وقاد شيكاغو بولز للتتويج بستة ألقاب، قبل أن يعتزل في عام 2003 ضمن صفوف واشنطن ويزاردز.