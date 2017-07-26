الدولي الأميركي دواير إلى أورلاندو

وسجل المهاجم المولود في إنكلترا 67 هدفا في كل المسابقات خلال ست سنوات مع سبورتينغ كانساس وهو صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه.



وأصبح اللاعب البالغ عمره 26 عاما يحمل الجنسية الأميركية في مارس/آذار الماضي وسجل هدفا بعد مرور 19 دقيقة من مشاركته الأولى مع المنتخب الأميركي أمام غانا مطلع يوليو/تموز الجاري.

وسجل دواير هدفا للولايات المتحدة أيضاً في افتتاح الكأس الذهبية أمام بنما ليصبح عاشر لاعب يسجل في أول مباراتين مع الولايات المتحدة.

وساعد دواير فريقه سبورتينغ كانساس على الفوز بلقب الدوري الأميركي في 2013.