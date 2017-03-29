استقبال حاشد لشفاينشتايغر في شيكاغو

وأستقبل حشد من جماهير شيكاغو فاير، النجم شفاينشتايغر (32 عاماً) بالأغاني والطبول واللافتات التي تحمل عبارات الثناء عليه، احتفالاً بانضمامه لفريقهم، وذلك بعقد يستمر لمدة عام واحد.

ووقع شفاينشتايغر التذكارات للمشجعين والتقط معهم الصور لدى وصوله إلى مطار أوهير، لكنه لم يجر أي حوارات صحفية.

و نشر شفاينشتايغر صورة له برفقة زوجته لاعبة التنس الصربية أنا ايفانوفيتش وهما على متن الطائرة، معلقاً "في طريقي إلى شيكاغو مع أنا ايفانوفيتش".

وينضم شفاينشتايغر إلى شيكاغو فاير قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي حصل فيه على فرصة مشاركة محدودة مؤخراً تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويعتزم نادي شيكاغو فاير، الذي يحتل المركز السابع بمجموعة المنطقة الشرقية بالدوري الأميركي لكرة القدم ، تقديم شفاينشتايغر رسمياً أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وربما تكون المشاركة الأولى لشفاينشتايغر مع فريقه الجديد يوم السبت المقبل في المواجهة المقررة أمام ضيفه امباكت مونتريال.