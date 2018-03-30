استقبال حاشد لابراهيموفيتش في مطار لوس أنجليس

وحطت طائرة ابراهيموفيتش قرابة الساعة 21:15 بالتوقيت المحلي (4:15 ت غ) حيث كان في استقباله مئات من انصار ناديه الجديد الذين انتظروه لدى خروجه من مبنى مطار لوس انجليس الدولي المخصص للطائرات الخاصة.

وارتدى ابراهيموفيش (36 عاما) ملابس سوداء والتقط صورا معهم قبل ان يستقل حافلة سوداء اللون اقلته الى الفندق.

وسيبدأ ابراهيموفيتش تدريباته اليوم الجمعة قبل ان يتم تقديمه رسميا الى وسائل الاعلام منتصف النهار بتوقيت لوس انجليس.

ولم يخض "ابرا" سوى 7 مباريات هذا الموسم في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي، كان اخرها اواخر كانون الاول/ديسمبر الماضي، علما بانه خضع لعملية جراحية في اربطة الركبة في نيسان/ابريل الماضي ابعدته سبعة اشهر عن الملاعب.

يذكر ان لوس انجليس غالاكسي يخوض مباراة الدربي ضد جاره لوس انجليس اف سي ثاني المجموعة الغربية في الدوري الاميركي غدا السبت في مباراة قد يشارك فيها النجم السويدي.

