إبراهيموفيتش يخطف الأنظار في مباراته الأولى



وشارك إبراهيموفيتش كبديل في الدقيقة 71 ليظهر لأول مرة مع غالاكسي بعد الانتقال منذ أيام قليلة قادماً من مانشستر يونايتد وسجل هدفاً بتسديدة مذهلة من فوق الحارس ميلر بعد ست دقائق فقط.

وأضاف المهاجم السويدي العملاق الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة من شلي كول ليحرز هدف الانتصار.

وكانت مباراة القمة من طرف واحد في البداية بعد ضغط قوي من لوس أنجليس إف.سي.

وتقدم كارلوس فيلا بهدف لأنجلس في الدقيقة الخامسة وأضاف اللاعب المكسيكي الهدف الثاني بعد 21 دقيقة من مدى قريب.

وأصبحت النتيجة 3-صفر بعدما سجل ستيريس بطريق الخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول وبدا أن غالاكسي سيتعرض لهزيمة كبيرة.

لكن غالاكسي انتفض في الشوط الثاني بفضل هدفي ليتغت وبونتيس قبل أن يخطف إبراهيموفيتش الأضواء من الجميع ويشعل الأجواء بين أكثر من 27 ألف متفرج تحت أشعة الشمس الدافئة.