إبراهيموفيتش يبصم على ظهور أول مبهر في دوري الـ" MLS "

ودخل إبراهيموفيتش كبديل في الدقيقة 70 وفريقه متأخر بنتيجة 1-3. وبعد هدف من زميله كريس بونتيوس في الدقيقة 73، تمكن السويدي المخضرم في الدقيقة 77 من تسجيل هدفه الأول والثالث لفريقه، عبر كرة ساقطة قوية من مسافة 35 م، باغتت حارس المرمى الذي كان متقدماً من مرماه.

أمّا الهدف الثاني فأتى في الدقيقة 90+1، بكرة رأسية بعد تمريرة عرضية من اللاعب السابق لتشيلسي وأرسنال الانكليزيين آشلي كول.

وقال اللاعب السويدي تعليقاً على هدفه الأول الذي اعتبرته وسائل إعلام أميركية "أجمل هدف في الدوري هذا الموسم. رأيت أنّ الحارس كان متقدماً. لم أفكر وأطلقت الكرة على الفور. كان أفضل شعور في العالم"، مضيفاً "كلما انضممت إلى فريق جديد، أسجل من المباراة الأولى".

تابع: "لم يكن في إمكاني القيام بأمر مختلف هنا"، أي عدم الحفاظ على "تقليد" التسجيل في مباراته الأولى مع فريق جديد.

وأضاف: "كنت أسمع المشجعين يرددون +نريد زلاتان+. لقد منحتهم زلاتان".

وكان إبراهيموفيتش قد قدم الجمعة رسمياً كلاعب للوس أنجليس غالاكسي، بعدما وافق ناديه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي هذا الأسبوع على فسخ تعاقده معه. ولم ينه إبراهيموفيتش بذلك موسمه الثاني مع النادي الانكليزي، علماً أنّ عقده كان من المقرر أن ينتهي في ختام الموسم الحالي.

وفي موسمه الأول مع يونايتد، سجل السويدي 28 هدفاً، إلا أنه لم يحقق نجاحاً مماثلاً في الموسم الثاني، لاسيما بعد غيابه لأشهر منذ تعرضه لإصابة بالغة في الركبة في نيسان/أبريل 2017، أجرى عملية جراحية لمعالجتها.

وبشأن ركبته، قال إبراهيموفيتش بعد مباراته الأميركية الأولى: "ركبتي على ما يرام، بعد يوم كهذه، من الصعب أن أشكو".